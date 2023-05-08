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Şehit uzman çavuş gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit uzman çavuş gözyaşları arasında toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kenti İştebrak üst bölgesindeki Bahar Kalkanı Harekatı alanında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Satansarı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak Satansarı köyündeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı köy mezarlığına götürüldü. Cenazede şehidin annesi Meryem Sevim, "Mehmet'im neredesin? Ne olur Mehmet'im uyan da gel. Neredesin? Sen Şırnak'tan benden önce gelmişsin" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri bando takımı ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Aksaray protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Suriye 3. Sayfa Haberler

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