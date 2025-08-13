Şehit orman personeli Demirel'in acı haberi ailesine verildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in (20) acı haberi, ailesine verildi.

Olay, sabah saatlerinde Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde meydana geldi. Karayiğit'teki orman yangınına müdahale için giderken virajı alamayarak devrilen arazözde, orman işçisi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu. Araçta bulunan 5 personel ise yaralandı. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, şehit olan orman personeli Adem Nazım Demirel'in acı haberi Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından olay yerine gelen ailesine verildi. Şehidin annesi Leylahan ve babası Halil İbrahim Demirel'i Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu belirtilen Adem Nazım Demirel'in, görevine Haziran ayında başladığı bildirildi. Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - OSMANİYE