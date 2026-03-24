Şehit olan askerin acı haberi ailesine ulaştı

Şehit olan askerin acı haberi ailesine ulaştı
Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın, acı haberi Hatay'da yaşayan ailesine verildi.

Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın, acı haberi Hatay'da yaşayan ailesine verildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Yusuf Açay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.

Şehidin yakınları ve komşuları eve akın ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı. Yetkililer tarafından aileye gerekli destek sağlanırken, şehidin cenaze programına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
