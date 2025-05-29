Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi
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Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi Ankara'da suçlu takibinde yaralanarak şehit olan, Jandarma Astsubay Emre Polat, memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

SİVAS - Ankara'da suçlu takibinde yaralanarak şehit olan, Jandarma Astsubay Emre Polat, memleketi Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Ankara'nın Haymana ilçesi Culuk Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen suçlu takibinde Jandarma Astsubay Emre Polat eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Polat'ın cenazesi bugün Ankara'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Sivas'a nakledildi. Cenazeyi Sivas Nuri Demirağ hava alanında Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, üst düzey protokol, şehit babası İsmail Polat, annesi Gülsüm Polat ve yakınları karşıladı. Eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ve Eylül Polat ise cenazenin bulunduğu askeri uçakla Sivas'a indiler. Polat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan alınarak merasim mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat'ın cenaze namazı Ayyıldız camisinde kılındı. İl Protokolü ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Polat'ın cenazesi Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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