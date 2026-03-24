Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu.

"TÜRK MİLLETİ İLE KARDEŞ KATAR HAKKINDA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Açıklamada, helikopter kazasında 7 personelin şehit olduğu belirtilerek şu ifadeler kaydedildi: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

ACI HABER ISPARTA'DAKİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, şehit olan 3 personelin, Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can olduğunu duyurdu. Şehitler arasında yer alan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına haber verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİDİN NAAŞI TÖRENLE KARŞILANDI

Öğle saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda dualarla karşılanan şehidin anne, babası ve eşi gözyaşlarına hakim olamazken, naaşı Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Taştekin'in cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda (Isparta Valiliği önü) kılınacak cenaze namazının ardından Isparta Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

"YÜRÜRÜM, OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan anne Sezen Taştekin'e yöneltilen "Yürüyebilecek misiniz?" sorusuna, "Yürürüm, yakışıklı oğlum benim. Ben oğlum için her şeyi yaparım" cevabını verdi. Şehit Taştekin'i karşılamak üzere Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidin ailesi ve yakınları ile askeri erkan ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı