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Şehit ateşi Isparta'ya düştü

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Pençe 1-2 harekat bölgesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehadet haberi Isparta'da yaşayan ailesine verildi.

Pençe 1-2 harekat bölgesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehadet haberi Isparta'da yaşayan ailesine verildi. Şehidin cenazesinin, yarın Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kuzey Irak'ta Pençe 1-2 harekat bölgesinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ayan'ın memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde yaşayan ailesine acı haber verildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada Osman Ayan'ın naaşının yarın Senirkent ilçesine bağlı Gençali Köyü, Köy Meydanı'nda öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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