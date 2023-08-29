Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehadet haberi eşine verildi
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Pençe Kilit Operasyonu'nda askeri aracın devrilmesi neticesine şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehadet haberi Çorum'da yaşayan eşine verildi.
Pençe Kilit Operasyonu'nda askeri aracın devrilmesi neticesine şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehadet haberi Çorum'da yaşayan eşine verildi.
Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi neticesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay (29) şehit düştü. Çalgay'ın şehadet haberi Çorum il merkezinde yaşayan eşi Esma Nur Çalgay'a verildi. 2 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Çalgay'ın eşinin yaşadığı Buharaevler Mahallesi 5. Sokak'a Türk bayrağı asıldı.
Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da şehidin eşinin bulunduğu evi ziyaret ederek başsağlığı diledi. - ÇORUM