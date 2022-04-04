Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı - Haberler

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Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı

Osmaniye'de bir şehit ailesinin evini soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın hırsız tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir şehit ailesinin evini soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın hırsız tutuklandı. Polis ekiplerince kovalanarak kıskıvrak yakalanan zanlıların polislerden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yediocak Mahallesi'nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, evi soyan kadın şahısların daha önceden 15 ayrı suç kaydı bulunan A.G., 12 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç. ile bir suçtan kaydı bulunan A.G. olduğunu belirledi. Adresleri belirlenen zanlıları yakalamak için baskın yapan ekipler, kaçmaya çalışan 3 kadını kovalamaca sonunda kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., H.Ç. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların şehit ailesinin evinden çaldığı belirlenen 4 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın, 3 bin TL nakit para ile şehidin beylik tabancasının aileye teslim edildiği öğrenildi. - OSMANİYE

Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı

Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı

Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Süleyman Topal, Osmaniye, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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