Hastanede akılalmaz kavga! Güvenlik ile hasta tekme tokat birbirine girdi
İstanbul'da bulunan şehir hastanesinde güvenlik görevlisi ile hasta arasında bilinemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir hastanenin önünde güvenlik personeli ile hasta arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Birbirine giren tarafları ayırmak için araya vatandaşlar girdi.
HASTA İLE GÜVENLİK ARASINDA TARTIŞMA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.
KAVGA EDEN İKİLİYİ GÜÇLÜKLE AYIRDILAR
Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.
ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER PARÇALANDI
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.