Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

Tarihte bir ilk! Bayramlaşma için bir araya geldiler
Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bahçeli'den yeni bir çağrı daha
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Şehidin baba evine bayram ziyareti

Şehidin baba evine bayram ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi'ye ziyaretinde; Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.