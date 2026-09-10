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Sedat Şahin’e yönelik saldırı hazırlığı operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul’da Sedat Şahin’e yönelik öldürme eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 7’si İran uyruklu 19 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da Sedat Şahin'e yönelik öldürme eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 7'si İran uyruklu 19 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gizlenen ağır silahların ekipler tarafından çıkarıldığı anlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari olduğu belirtilen Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın, Sedat Şahin'e yönelik öldürme eylemini yurt dışından organize ettiği öne sürüldü.

Kadıköy'de yakalanan 3 şüphelinin ardından operasyon genişletildi

Çalışmalar, 31 Ağustos 2026 tarihinde Kadıköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak araçtan kaçmaya çalışan 3 şüphelinin yakalanmasıyla derinleştirildi. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bir tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elde edilen bilgiler ile yapılan analiz ve istihbarat çalışmaları sonucunda ekipler, Beykoz'da peyzaj alanı olarak kullanılan bir adresi belirledi.

Adresten cephanelik çıktı

Dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda ağaçlar ve saksıların arasına gizlenmiş bir roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı BMW otomobile el konuldu. Silah ve mühimmatların bölgeye farklı zamanlarda getirildiği, operasyondan bir gün önce ise alandaki konteynıra taşındığı öne sürüldü.

Sedat Şahin'in katılacağı programları takip etmişler

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde Sedat Şahin'e ait fotoğraflar ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin söz konusu programlara yönelik keşif çalışmaları yaptığı tespit edildi.

Dijital incelemelerde saldırının ardından eylemi gerçekleştirecek kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının planlandığı ve bu kişilere yüklü miktarda ödeme yapılmasının öngörüldüğü iddia edildi.

Operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Operasyona ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde polis ekiplerinin evde detaylıca arama yaptığı görüldü. Görüntülere, ağaçların ve saksıların arasına gizlenen roketatar, otomatik silahlar ve mühimmatların tek tek bulunarak çıkarılması da yansıdı.

Soruşturma kapsamında, aralarında 7 İran uyruklu şüpheli ile suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu toplam 19 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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