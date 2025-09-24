Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, 15 yaşında reşit olmayan bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin davasını üstlenmişti.

Barkın'ın davayı üstlenmesinin ardından uzun zamandır devam eden aileye yönelik tehditlerin de bıçak gibi kesildiği ifade edilirken bir sıcak gelişme daha yaşandı.

MAĞDUR KIZIN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre; Peker'in avukatı Ersan Barkın, Erzurum'da 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel saldırı davasında mağdur kızın avukatlığını üstlendi. Sanık doktor İ.Y. tutuklu yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, Karaçoban ilçesinde yaşayan zihinsel engelli S.K. adlı genç kızın istismara uğradığına dair iddialar, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmişti. İhbarın ardından, 30 Haziran 2025'da adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Karaçoban Devlet Hastanesinde kısa süre önce göreve başlayan doktor İ.Y., aynı gün görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştı. Hakkında yürütülen adli işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Erzurum Sağlık Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, Karaçoban Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorla ilgili çıkan haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği doğmuştur. Hastanede göreve yeni başlayan doktorla ilgili iddialar hakkında, 30 Haziran 2025 tarihinde hem adli hem idari soruşturma başlatılmış; ilgili personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştır. Ayrıca, adli mercilere sevk edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sürecin tüm aşamaları tarafımızca yakından takip edilmektedir."