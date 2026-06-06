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Babasını silahla yaraladı ardından intihar etti

Babasını silahla yaraladı ardından intihar etti
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Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan tartışmada babasını tabancayla yaralayan Hüseyin Yılmaz, aynı silahla intihar etti. Baba M.Y. hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan tartışmada babasını tabancayla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti.

Olay, Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Yılmaz (36) ile babası M.Y. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Yılmaz, yanında bulunan tabancayla babasına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği M.Y. yere yığılırken, Hüseyin Yılmaz daha sonra aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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