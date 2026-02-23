Aziz İhsan Aktaş Suç örgütü davasında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan...
Aziz İhsan Aktaş Suç örgütü davasında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan mal varlıklarının iadesine, incelemeye alınan dijital materyallerin iadesine ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suç isnadı göz önünde bulundurularak devamına karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı