Aziz İhsan Aktaş Suç örgütü davasında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan...

Cumhuriyet Savcısı, suç örgütü davasında hakimden yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi bulunan sanıkların tedbirlerinin devamını talep etti. Ayrıca, haftalık imza tedbiri olan sanıkların tedbirinin kaldırılmasını ve mal varlıklarının iadesini istedi.

Aziz İhsan Aktaş Suç örgütü davasında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan mal varlıklarının iadesine, incelemeye alınan dijital materyallerin iadesine ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suç isnadı göz önünde bulundurularak devamına karar verilmesini talep etti. - İSTANBUL

