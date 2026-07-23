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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde narkotik polisleri ve narkotik köpeği 'Dangal' ile yapılan operasyonda bir otomobilde yaklaşık 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde narkotik polisleri ve narkotik köpeği 'Dangal'ın da katıldığı operasyonda bir otomobilde yaklaşık 4 kilogram metemfetamin ele geçirildi.

Olay, Savaştepe'den geçen İzmir otoyolunda yapılan operasyonda; Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20.07.2026 günü yürütülen çalışmalarda, Savaştepe ilçesi İzmir otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği Dangal 'ın katılımı ile yapılan aramalarda; 3 kilo 988 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıs Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçu kapsamında mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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