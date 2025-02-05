Sason Kaymakamı Güvenlik Korucularını Ziyaret Etti

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçenin kırsalında bulunan üs bölgelerinde güvenlik korucularıyla bir araya gelerek çeşitli denetimlerde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde üs bölgelerinde görev yapan, güvenlik korucularını ziyaret ederek denetimlerde bulunan Kaymakam Furkan Başar, sahadaki güvenlik durumu hakkında bilgi alarak personelin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Kaymakam Başar, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. - BATMAN