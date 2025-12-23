Batman'da sobadan çıkan kıvılcımlar evi küle çevirdi

Batman'ın Sason ilçesinde, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zihinsel engelli Medeni Çelik'in eşi ve çocuklarının yaşadığı evde, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan aile fertleri, komşuların yardımıyla son anda evden çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN