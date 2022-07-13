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Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şase yapan kablo barakada yangın çıkarttı

Eskişehir'de elektrik uzatma kablosunun şase yapması sonucunda bir barakada çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Eskişehir'de elektrik uzatma kablosunun şase yapması sonucunda bir barakada çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Alpu İlçesi'ne bağlı Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y.'nin evinin bitişiğinde çobanların barınması için kullanılan tek odalı barakada yangın çıktı. Çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesiyle itfaiye ekiplerince yapılan incelemede, H.Y.'nin evinden barakaya çektiği 50 metre uzunluğunda elektrik kablosunun aşırı yükten dolayı ısınarak şase yaptığı tespit edildi. Şase yapan elektrik kablosunun neden olduğu yangın sonucu barakada bulunan yaklaşık 3 bin lira değerindeki ev eşyası yanarak hasar gördü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir İtfaiye Alpu 3. Sayfa Haberler

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