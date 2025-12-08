Haberler

Sarp Sınır Kapısı'nda 193 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'nda 193 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, 69 farklı suçtan aranmakta olan ve toplamda 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs sahte banka kartı üretimi ve dolandırıcılık gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Sarp Sınır Kapısı'nda 69 ayrı suçtan aranıp 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda ülkeye giriş yapmak isteyen D.A. isimli bir şahıs, yapılan kimlik kontrolü sırasında çok sayıda suçtan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin, başkalarına ait banka hesaplarıyla bağlantılı şekilde sahte banka ve kredi kartı üretip satmak suçundan 52, sahte banka veya kredi kartı kullanarak çıkar sağlamak suçundan 16, ayrıca 1 adet dolandırıcılık suçu olmak üzere toplam 69 farklı dosyadan arandığı belirlendi. Yapılan sorgulamada D.A.'nın 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 60 TL adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Sarp Sınır Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
