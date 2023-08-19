Şarköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, 2 bıçak, telefon, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 2 tabanca, 2 bıçak, telefon, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İkamette yakalanan ve gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - 3. Sayfa