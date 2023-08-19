Şarköy'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, 2 bıçak, telefon, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. hakimlikçe tutuklandı.