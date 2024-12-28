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Şarköy'de Kurtarma Operasyonu: İki Kişi Sağ Salim Kurtarıldı

Şarköy'de Kurtarma Operasyonu: İki Kişi Sağ Salim Kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan bir teknedeki 2 kişinin kurtarma anları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı. Kurtarma operasyonu, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan bir teknedeki 2 kişinin kurtarılma anları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Nefes kesen operasyon, ekiplerin üstün çabasıyla başarıyla tamamlandı.

26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 06.30'da Şarköy açıklarında, içerisinde iki kişinin bulunduğu özel bir teknenin karaya oturduğu ve yardım talep edildiği bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Bir Sahil Güvenlik Botu (KB-227), Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-24) ve Şarköy Kolluk Destek Timinden oluşan ekipler, bölgeye sevk edilerek kurtarma operasyonu başlattı.

Yoğun çabalar sonucu teknede mahsur kalan iki kişi sağ ve bilinci açık bir şekilde kurtarılarak sahilde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon sırasında yaşanan anlar Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullanarak ekiplerin özverili çalışmalarını takdir etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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