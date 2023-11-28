Şarköy'de Deniz Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlendi. Ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.
Özbey Bağlaroğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa