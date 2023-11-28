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Şarköy'de Deniz Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

28 Kasım 2023 15:43 Son Güncelleme: 15:44 Abone Ol

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlendi. Ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.