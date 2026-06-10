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Şarkikaraağaç'ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şarkikaraağaç'ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şarkikaraağaç ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 3 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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