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Isparta'da çukura devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Isparta'da çukura devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çukura devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çukura devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.45 sıralarında Fele köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Isparta istikametine seyir halinde bulunan Ramazan S. yönetimindeki 34 CBG 372 plakalı otomobil, Isparta-Konya Karayolu'nun 130'uncu kilometresine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ramazan S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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