Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler

Şarkıcı Murat Kurşun, MS hastası olmadığını ve yıllarca yanlış tedavi gördüğünü Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında anlattı.

"5 YIL BOYUNCA HASTANELERE GİTTİM, BENİ DELİK DEŞİK ETTİLER"

"Burada bunu ilk kez söylüyorum. Ben 5 sene boyunca hastanelere gittim. Beni delik deşik ettiler. Timüs bezini aldılar, onu aldıklarında yarım insan oluyorsun. Buradan izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Bir doktora gittiğinizde önemli bir teşhis konuyorsa eğer 4-5 doktora göstersinler. Şöyle bir şey oldu, şimdi ben top oynuyorum sahada bir baktım göz kapağım düştü. Ertesi gün bana botoks yaptılar. Doktorumu aradım, damla verdi. Göz kapaklarım kalktı. 3 4 gün sonra yeniden düştü. Nörolojiye gittim. Göz kapaklarım düşük olduğu için aldılar. Baktım yeniden düştü göz kapağım. Bu yanlış bir teşhis oldu. 3 ay hocaları gezdim." dedi.

"YILLARCA MS TEDAVİSİ GÖRDÜM, MS HASTASI DEĞİLMİŞİM"

"En son gittiğim doktorda acil yatmam gerektiğini söylediler. Beni eve yollamadılar. Bana, 'MS hastasısın' dediler. Kendi kendime alakası yok dedim. Birkaç gün oksijenle uyudum. Timüs bezini almamız lazım dediler, aldılar. Kortizonları verdiler. 2 yıl boyunca serum yedim ama taş gibiyim. Baktım olmuyor hocaya gittim, 'Bu serumlar beni çok bozuyor aşırı derecede' dedim. Kortizon hapa döndük. 10-15 kilo aldım, her yerim şişti. 2 yılda kortizon kullandım oldu 4 sene. Neyse bir hoca var, 2.5 senedir ona gidiyordum. Bundan 5 ay önce gittim çıkardı dosyaları, 'Murat Bey sana bir şey söylemek istiyorum, sevineceksin ama belki de üzüleceksin. Siz MS hastası değilsiniz. Kapıda gelen hastaları görmüyor musun? Sandalyelerle geliyorlar. Sen öyle misin?' dedi. Bende ilk 4 ay öyle olduğumu söyledim. Sonra doktor, 'Senin yapmış olduğun bir botokstan sonra göz kapağın düştü. 3 ay bekleseydiler tekrar eski haline dönecektin. Sana yanlış teşhis konmuş. Sen hasta değilsin bu aydan sonra ilaç kullanmayacaksın' dedi. 4 aydır ilaç kullanmıyorum." ifadelerini kullandı.