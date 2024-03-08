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Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi'nde Beton Mikseri Kazası

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Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan beton mikseri karşı şeritte seyir halinde olan kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü kaza sonucu sıkıştı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada, beton mikseri ve kamyonette hasar meydana geldi.

Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi'nde kontrolden çıkan beton mikseri, ters dönerek karşı şeritte ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bahçe duvarı ve beton mikseri arasında kalırken kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 FZK 467 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde olan 34 AE 1210 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, tersi yönde dönen beton mikseri ve bahçe duvarı arasında kalırken kamyonet sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı.

Kamyonet şoförü acı içinde dakikalarca sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekledi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kamyonette sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sedye ile ambulansa alındı. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü ise kazada yara almazken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada, beton mikseri ve kamyonette hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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