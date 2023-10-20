Sarıyer'de bir grup motokuryenin, dükkanına girmek isteyen vatandaşa 'Bize James Bond gibi bakamazsın' diyerek saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde grubun ortalarına aldığı şahsı tekme tokat dövdükleri görülüyor.

Sarıyer'deki "James Bond gibi bakamazsın" kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir grup motokuryenin, dükkanına girmek isteyen vatandaşa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde grubun ortalarına aldığı şahsı tekme tokat dövdükleri görülüyor.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, "Sen bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek vatandaşın üzerine yürümüş, ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 3 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmişti.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, E.A. isimli şahsı darp eden İ.B., U.B. ve M.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanmış, gözaltına alınan şüpheliler, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bir motokuryenin, vatandaşa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde grubun yere yatırdıkları şahsı tekme tokat dövdükleri, kendini korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşların yetiştiği görülüyor. Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle tarafların zorlukla sakinleştirildiği de görüntülere yansıyor.