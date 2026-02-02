Haberler

Merdiven çöktü, mahalleli sokağa döküldü

Güncelleme:
Sarıyer'de kuvvetli yağışlar nedeniyle bir binanın yanındaki merdiven çöktü. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmazken; mahalleli sokağa döküldü.

  • Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde bir binanın yanındaki merdiven yağış nedeniyle çöktü.
  • Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
  • AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve çöken bölge onarılmaya başlandı.

Olay, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından çöken bölge onarılmaya başlandı. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan polis, çevrede güvenlik aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
