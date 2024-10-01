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Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Ton Marihuana ve Kenevir Ele Geçirildi

Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Ton Marihuana ve Kenevir Ele Geçirildi
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İstanbul Sarıyer'de düzenlenen uyuşturucu baskınında, kurutulmak üzere hazırlanan 2 bin 140 gram marihuana ile 11 kilo 610 gram kenevir ele geçirildi. İki uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Sarıyer'de bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında kurutulmak üzere şifonyer ve beşiğe serilen 2 bin 140 gram marihuana ile 11 kilo 610 gram kenevir ele geçirildi. Evin adeta uyuşturucu tarlasına çevrildiği belirlenirken, 2 uyuşturucu taciri de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer Akat Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirlemesi üzerine operasyon

için düğmeye bastı. 29 Eylül'de eve baskın yapıldı. Operasyonda E.A.(30) ve E.A.(29) isimli şüpheliler yakalanırken, evde yapılan aralamalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, şifonyer ve beşikte kurutulan 2 bin 140 gram marihuana, 11 kilo 610 gram kenevir, 1 kenevir ele geçirildi. E.A.(30) isimli şahsın 19, E.A.'nın (29) ise 2 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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