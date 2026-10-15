Sarıyer’de selde mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir kurtarıldı

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Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle oyuncu Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı. Özdemir'in yardım çağrısı üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler Demet Özdemir'in mahsur kaldığı binaya botla ulaşarak tahliye çalışması başlattı. Ekipler, Demet Özdemir'i suyla kaplanan bölgeden tahliye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı