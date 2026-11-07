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Sarıyer'de restoran bacasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, can kaybı yok

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Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde Cadde üzerindeki bir restoranın bacasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul (İHA) İstanbul Sarıyer'de bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde Cadde üzerinde bulunan bir restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre, restoranın bacasından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Restoranda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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