Sarıyer'de Park Halindeki Motosiklet Çalındı, Hırsızlar Yakalandı

Sarıyer'de gece saatlerinde park halindeki motosiklet çalındı. Polis ekipleri motosikletteki GSP takip cihazından önce araca sonra hırsızlara ulaştı. 4 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 03.40 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Bal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosiklet kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Piyasa değeri yaklaşık 280 bin lira olan motosikletin çalındığı anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Araçta GPS olduğu belirlendi. Sistem üzerinden motosikletin izi sürüldü. Ardından düğmeye basan polis 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anları kamerada

Gece saatlerinde park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli 2 hırsızdan birinin aşağı indiği, ardından park halindeki motosikleti önce sürüklediği ardından yokuş aşağı itekleyip üzerine binerek çaldığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL