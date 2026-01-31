Haberler

Sarıyer'de park halindeki 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu

Sarıyer'de park halindeki 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de bir otoparkta park halinde bulunan 5 araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şüpheli bir şekilde yanmaya başladı. Yangında can kaybı yaşanmadan 3 araç kullanılamaz hale geldi, 2 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer'de bulunan bir otoparkta park halinde bulunan 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.

Yangın, saat 05: 00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin otoparkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple park halinde bulunan 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu. Alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından yangın soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Öte yandan, çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu