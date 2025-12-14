Sarıyer'de oto tamirhane deposunda yangın paniği: Dükkan kullanılamaz hale geldi

Sarıyer'de bir oto tamirhanesinin malzeme deposunda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir oto tamirhanesinin malzeme bölümünde bulunan sprey boyadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın, paniğe neden oldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, tamirhane deposu kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Yangın nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay anında depo içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. - İSTANBUL