Haberler

Sarıyer'de hayatını kaybeden motosikletli gencin denize düştüğü anlar kamerada

Sarıyer'de hayatını kaybeden motosikletli gencin denize düştüğü anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer'de motosikletiyle seyir halindeyken denize düşen Kemal Uğur'un yaşamını yitirmesi olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anında balık tutan vatandaşların panik yaşadığı anlar kaydedildi.

Sarıyer'de sahil kenarında motosikletiyle seyir halinde olan gencin denize düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

7 Ocak Çarşamba saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İddiaya göre cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düşmüş, çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girmişti. Uğur'un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan Kemal Uğur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Uğur'un sahilde ilerlediği sırada denize düştüğü anlar görülüyor. O sırada balık tutan vatandaşların ise panikle etrafa koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor