Sarıyer'de Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı

Sarıyer'de Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, İstinye'deki kullanılmayan bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Sarıyer'de ahşap ev alev alev yandı

İSTANBUL - Sarıyer'de kullanılmayan ahşap ev, alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre olay İstinye'de bulunan kullanılmayan ahşan evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - 3.Sayfa
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