Sarıyer'de hastanede yangın paniği

Sarıyer Çayırbaşı'nda bulunan Hamidiye Etfal Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, hastanenin acil bölümünde elektrik tesisatından çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı