Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, mutfaktaki ocaktan başladı ve kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sararken, elektrik direğine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik bir çalışma ile söndürdü.

Sarıyer'de gecekondu yangını: 1 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktaki ocakta başlayan yangın, ev sahiplerinin alevlerin üzerine su dökmesiyle büyüdü. Kısa sürede gecekonduyu saran yangın, sokakta bulunan elektrik direğine de sıçrayarak elektrik kesintisine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının başladığı gecekondu kullanılamaz hale gelirken, evdeki 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.