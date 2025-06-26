Sarıyer'de Cinayet ve İntihar: Sevgilisini Vuran Adam Kendini de Vurdu

Sarıyer'de Cinayet ve İntihar: Sevgilisini Vuran Adam Kendini de Vurdu
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Sarıyer'de 61 yaşındaki Mustafa Gül, sevgilisi Hüsniye Metin'i silahla vurduktan sonra intihar etti. İddialara göre Gül, Metin'i tehdit ediyordu ve daha önce şikayet edilmişti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sarıyer'de evine gittiği sevgilisini silahla vurarak öldüren şahıs ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer'in Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Gül (61), sevgili olduğu Hüsniye Metin'in (61) evine gitti. Mustafa Gül, Hüsniye Metin'i silahla vurdu ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde, iki kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında elinde bıçak olan Mustafa Gül'ün, silahla başından vurulduğu, Hüsniye Metin'inin ise başından ve karnından silahla vurulduğu tespit edildi. Hüsniye Metin'in ve Mustafa Gül'ün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hüsniye Metin'in yaklaşık 5 aydır Mustafa Gül tarafından, 'Önce seni sonra kendimi öldürürüm' şeklinde tehdit edildiği iddia edildi. Metin'in geçtiğimiz Mayıs ayında Mustafa Gül hakkında 'Tehdit' suçundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Metin'in 1 suç kaydı, Mustafa Gül'ün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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