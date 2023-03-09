Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de 3 katlı köşkte yangın

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de 3 katlı köşkte yangın

Sarıyer Tarabya'da üç katlı köşk, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı.

Sarıyer Tarabya'da üç katlı köşk, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği köşkte ölü ve yaralı olmazken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi, Ahi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete kiralandığı ve tadilatta olduğu öğrenilen üç katlı köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken köşkte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası köşkte maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sarıyer Çelebi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title