Kars-Sarıkamış kara yolunda kaza: 2 yaralı

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan 2 araçta maddi hasar oluşurken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kars-Sarıkamış-Erzurum kara yolunda meydana geldi. Sarıkamış'tan Kars'a seyir halindeki araç, karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri bölgede önlem aldı. Çarpışmanın etkisiyle yolda kalan ve hasar gören 2 araç, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

