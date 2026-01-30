Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sarıkamış'ta sürçüşünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Sarıkamış'tan Kars'a seyir halindeki otomobil, Alisofu köyü bölgesinde yolun havanın sisli, yolunda kaygan ve buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının kafasında kırık bulunduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS