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Sarıkamış'ta JAK Timleri Yaralı Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Sarıkamış'ta JAK Timleri Yaralı Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından yapılan yaralı kurtarma tatbikatı, muhtemel kış kazalarında hızlı müdahale için büyük önem taşıyor. Ekipler, senaryo gereği yaralanan vatandaşları başarıyla kurtardı.

Sarıkamış'ta, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerince gerçekleştirilen yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde senaryo gereği yaralanma olayının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine JAK Timleri harekete geçti. Kısa sürede kar motorlarıyla olay bölgesine ulaşan ekipler, 2 ayrı nokta kayarken düşerek yaralanan vatandaşları önce sedyeye aldı, ardından da kar motorunun arkasındaki kızağa yerleştirdi. Sarıkamış oteller bölgesine getirilen yaralılar burada ambulansa alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. JAK timlerinin tatbikatı gerçeği aratmazken, bu tür tatbikatlar muhtemel kış kazalarında hızlı ve etkin müdahale açısından büyük önem taşıyor. Sarıkamış'ta gerçekleştirilen tatbikat, JAK timlerinin profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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