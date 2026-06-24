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Kars'ta 207 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Kars'ta 207 öğrenciye trafik eğitimi verildi
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkamış ilçesine bağlı 2 köy okulunda 207 öğrenciye trafik kuralları semineri verdi. Eğitimde temel trafik kuralları, emniyet kemeri ve bisiklet güvenliği anlatıldı, öğrencilere boyama kitapları dağıtıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen trafik eğiti faaliyetleri kapsamında Sarıkamış ilçesine bağlı 2 köy okulunda eğitim gören toplam 207 öğrenciye trafik kuralları konusunda seminer verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Sarıkamış Çamyazı ve İnkaya köylerinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Eğitim kapsamında Çamyazı Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 121 öğrenci ile İnkaya Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim alan 86 öğrenciye trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik timleri tarafından öğrencilere; trafikle ilgili temel tanımlar, genel trafik kuralları, yaya ve okul geçitlerinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi, araç ve yayaların trafik ışıklarını kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca bisiklet kullanırken kask, eldiven, dizlik, dirseklik ve yansıtıcı yelek kullanımının önemi üzerinde durulurken, okul servis araçlarında öğrencilerin uyması gereken kurallar da detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimlerin ardından öğrencilere trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla boyama kitapları ve okuma kitapları dağıtıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca çocukların trafik kurallarını öğrenerek güvenli bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edileceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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