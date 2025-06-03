Sarıgöl'de Bıçaklama Olayında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sarıgöl'de Bıçaklama Olayında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonrası bıçaklanan Hüseyin Bayoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili A.Ö. isimli şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1 Haziran'da iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan 42 yaşındaki Hüseyin Bayoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 1 Haziran Pazar Günü Sarıgöl ilçe merkezindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı masada yemek yiyen Hüseyin Bayoğlu (42) ile A.Ö. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö., yanında bulunan bıçakla Bayoğlu'nu yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Bayoğlu, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayoğlu, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki Hüseyin Bayoğlu kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Bayoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Alaşehir Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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