Haberler

Sarhoş vatandaş kendine zarar verdi, polis uzun süre ikna etmeye çalıştı : O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alkol etkisi altında olan bir vatandaş, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından kontrol altına alındı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken ve kendine zarar verici hareketlerde bulunan sarhoş vatandaş, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından kelepçe takılarak kontrol altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde gece saat 02.10 sıralarında meydana geldi. Alkolün etkisi altında olduğu gözlenen bir vatandaş, çevrede tedirginliğe sebep oldu. Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken şahsın zaman zaman dengesini kaybederek yere düştüğü, yüzüstü şekilde zemine geldiği ve kendine vurduğu görüldü.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kontrolsüz davranışlarını sürdüren şahıs, zaman zaman kendine zarar verici hareketlerde bulundu, yere kendini atarak müdahaleyi zorlaştırdı. Ekipler, şahsın hem kendi güvenliği hem de çevredeki vatandaşların güvenliği için yoğun çaba harcadı.

Uzun süren ikna girişimlerine rağmen sakinleşmeyen sarhoş vatandaş, polis ekiplerince kelepçe takılarak kontrol altına alındı. Müdahale sırasında ekiplerin sabırlı ve ölçülü davrandığı görüldü.

Yaşananlar, olayın meydana geldiği noktada bulunan bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın ayakta durmakta zorlandığı, yere kendini bıraktığı ve polis ekiplerinin kontrollü müdahalesi net şekilde yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi