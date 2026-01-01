Sarhoş vatandaş kendine zarar verdi, polis uzun süre ikna etmeye çalıştı : O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken ve kendine zarar verici hareketlerde bulunan sarhoş vatandaş, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından kelepçe takılarak kontrol altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde gece saat 02.10 sıralarında meydana geldi. Alkolün etkisi altında olduğu gözlenen bir vatandaş, çevrede tedirginliğe sebep oldu. Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken şahsın zaman zaman dengesini kaybederek yere düştüğü, yüzüstü şekilde zemine geldiği ve kendine vurduğu görüldü.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kontrolsüz davranışlarını sürdüren şahıs, zaman zaman kendine zarar verici hareketlerde bulundu, yere kendini atarak müdahaleyi zorlaştırdı. Ekipler, şahsın hem kendi güvenliği hem de çevredeki vatandaşların güvenliği için yoğun çaba harcadı.

Uzun süren ikna girişimlerine rağmen sakinleşmeyen sarhoş vatandaş, polis ekiplerince kelepçe takılarak kontrol altına alındı. Müdahale sırasında ekiplerin sabırlı ve ölçülü davrandığı görüldü.

Yaşananlar, olayın meydana geldiği noktada bulunan bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın ayakta durmakta zorlandığı, yere kendini bıraktığı ve polis ekiplerinin kontrollü müdahalesi net şekilde yer aldı. - TEKİRDAĞ