Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi

İngiltere'de British Airways'in 51 yaşındaki kadın pilotu, yolcu olarak bulunduğu uçakta alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı. Kadının diğer yolculara küfürlü ve saldırgan davranışlarının ardından uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek stant alanına döndü. Gözaltına alınırken polise direnen sarhoş pilot, uçaktan indirilip görevden uzaklaştırıldı.

İngiltere'de British Airways'in 51 yaşındaki kadın pilotu, yolcu olarak bulunduğu uçakta alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı. Sarhoş pilotun Londra'ya yapacağı 57 dakikalık yolculuğun ardından orada başka bir uçağın kontrolünü ele alacağı öğrenildi.

KALKIŞ İPTAL EDİLDİ

The Sun'da yer alan habere göre; Edinburgh–Londra seferini yapan BA1457 sayılı uçak, kaptan pilotun kalkıştan vazgeçmesi üzerine stant alanına geri döndü

YOLCULARA KÜFÜRLER SAVURDU

Pilot alkolün etkisiyle çevresine küfürler savurup saldırgan davranışlar sergiledi. Görgü şahitlerinden biri, "Diğer yolculara karşı küfürlü ve inanılmaz derecede saldırgan davranıyordu" diye konuştu.

POLİSE DİRENDİ

Sarhoş pilot, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak tutuklama sırasında şiddetle direndiği öğrenildi. Olay sonrası pilotun derhal görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

UÇAK 1.5 SAAT RÖTAR YAPTI

Yaşanan arbede nedeniyle uçuş yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi. İskoçya Polisi, "Bir kadın havacılık suçları ve saldırılarla bağlantılı olarak tutuklandı ve suçlandı" açıklamasını yaptı. British Airways ise, "Polis soruşturması devam ederken yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kadın hakkında dava açılamaz, binerken sarhoş, bindiren suçlu.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

almanyada sarhoş yolcu alan taksici yolcu için sorumlu tutulur, mesela onu evinin içine kadar götürüp bırakmakla yükümlü, kaldırımda indiremez. taksici sarhoş birini almak zorunda değil ama alırsa dediklerim. bir barda müşteriyi sarhoş etmeyecek kadar alkol verilir. sarhoş olmuş/olmakta birine hala alkol veren barmen suç işlemiş olur. o kadın binerken sarhoştu. sarhoş iken işlenen suçlar almanyada yasal işlem görmez, olaki kasten içti suç işlemek için, o zaman cezası var.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Bizde kadının beyanı esastır İngiltereyi onlar düşünsün

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
