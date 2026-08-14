Van'da Otomobil Bariyere Çarptı: 3 Yaralı

Van'ın Saray ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Örenburç Mahallesi'nde meydana geldi. Saray'dan Özalp istikametine seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı