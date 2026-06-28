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Saray'da denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma riskine karşı 28 Haziran Pazar günü denize girişler 1 gün süreyle yasaklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 28 Haziran Pazar günü denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Saray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının can güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda Saray ilçesi sınırları içerisindeki sahillerde 28 Haziran 2026 Pazar günü boyunca denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için alınan yasağa uymalarını isteyerek, denize girilmemesi konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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