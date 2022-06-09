Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörü sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörü sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesine bağlı Küçük Kürne Mahallesinde yaşanan kazada Ali Y.'nin kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan traktör den atlayarak kurtulan sürücü, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, traktör de büyük çapta hasar oluştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Akçadağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title