Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörü sürücüsü yaralandı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörü sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesine bağlı Küçük Kürne Mahallesinde yaşanan kazada Ali Y.'nin kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan traktör den atlayarak kurtulan sürücü, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, traktör de büyük çapta hasar oluştu. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Akçadağ 3. Sayfa Haberler

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